Fleer: Landkreis Emsland redet nur vom Umweltschutz 22.02.2007

Massive Kritik am Verhalten der Samtgemeinde Sögel und dem Landkreis Emsland bei ihrem Nein zu neuen Windkraftanlagen und der gleichzeitigen Befürwortung eines Kohlekraftwerkes in Dörpen äußert der SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Fleer. "Mir scheint, hier wird nur von Umweltschutz geredet, während andere die Initiative ergreifen sollen", so der Sozialdemokrat aus Börger. Fleer, der auch für die SPD im Kreistag sitzt, kann nicht nachvollziehen, warum der Landkreis Emsland die Erweiterung des einzigen Windparkes der Samtgemeinde Sögel in Börger ablehnt. "Als Begründung für diese Entscheidung schiebt der Landkreis den Raumordnungsplan des Kreises vor, der an der für den Windpark vorgesehenen Stelle eine Vorsorgefläche für Erholungszwecke plant", so Fleer. Gleichzeitig werde aber bekannt und vom Landkreis auch unterstützt, dass in Dörpen ein 800-Megawatt-Kohlekraftwerk entstehen soll. "Mir scheint, der Landkreis redet nur von Umweltschutz."