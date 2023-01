Vermischtes Firma auf Anzeigenfang 14.07.2002, 22:00 Uhr

Das "Angebot zum Anzeigenvertrag", das an Bramscher Firmen gesandt wurde, kommt von der Firma DPM mit Sitz in Darmstadt. Das Schreiben ist so verfasst, dass Unternehmer annehmen könnten, es handele sich um einen Auftrag für eine Neuauflage der Bürgerinformation, die die Stadt Bramsche herausgibt. Denn exakt aus diesem Heft kopiert die Firma die Inserate der Firmen, die sie anschreibt.