Bislang ist es so, dass bei der Berechnung ein Einwohner einer Gemeinde wie Ostercappeln (mit unter 10000 Einwohnern) einen Euro zählt, während ein Bürger der Stadt Osnabrück mit 1,80 Euro veranschlagt wird. Die Städte erhalten also mehr Geld. Diese Relation soll nach dem Willen der ländlichen Regionen natürlich verändert werden. Wie der FDP-Politiker berichtete, läuft derzeit eine Datenerhebung, um die tatsächliche Kostenbelastung zu ermitteln. Die Tendenz gehe wohl dahin, dass die 1,80 Euro nicht zu halten seien. Eine Neuregelung des Finanzausgleichs werde sicher Folgen haben: „Wenn man etwas verändert, wird es wieder eine Klage vor dem Staatsgerichtshof geben“. Letztlich komme es darauf an, dass die Fakten, auf denen eine neue Regelung basiere, nachvollziehbar seien.

Ein Thema, das die Kommunalpolitik seit mehr als 20 Jahren beschäftigt, ist der bis heute nicht gebaute Radweg an der Landesstraße 79, der Hunteburger Straße in Venne. Das Land habe den Investitionsstau erkannt und investiere jetzt wieder mehr in den Straßenbau, sagte Bode. Der Weg an der L 79 steht allerdings auf der Prioritätenliste nicht vorn. Ursache ist die im Vergleich zu anderen Straßen in Niedersachsen zu geringe Verkehrsfrequenz. Die Kommunalpolitik hofft auf Bodes Unterstützung, damit das Vorhaben einige Plätze auf der Liste „nach oben rutscht“.

Sebastian Möllers, Ausgrabungsleiter der Schnippenburg, informierte über die archäologischen Funde. Nach dem Gespräch besichtigte Bode das Wohnstallgebäude, das derzeit auf einem Areal in der Nähe der Darpvenner Diele errichtet wird und das ein Eindruck vermitteln soll, wie die Menschen in der Epoche der Schnippenburg (280 vor Christus) gelebt haben.