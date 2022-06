Die Beziehung zwischen dem früheren «Playboy»-Model und dem Schauspieler («Außer Atem») hatte in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. In von der Polizei mitgeschnittenen Telefonaten mit ihrem Ex-Mann hatte die braunhaarige Schönheit angedeutet, sie sei nur an dem Geld des Schauspielers interessiert. Die Abhörbänder der belgischen Justiz stammen aus einem Ermittlungsverfahren gegen Gandolfi und ihren Ex. Dieser ist Besitzer mehrerer Nachtclubs und wird der Geldwäsche und Zuhälterei verdächtigt.

Bébel, wie die Franzosen den Charakterdarsteller Belmondo nennen, trennte sich trotz belastender Aussagen zunächst nicht von Gandolfi, sondern bestärkte sie in ihrem Kampf gegen die Justiz. Gandolfi zeigte die belgische Polizei wegen Verstoßes gegen das Ermittlungsgeheimnis an. Belmondo und Gandolfi hatten sich in einem Restaurant an der Côte d'Azur kennengelernt und waren seit 2008 ein Paar.