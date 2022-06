Um 20 Uhr müssen die Badegäste draußen sein, damit die Temas vom Mobilen Kino Kommando (Mokik) an die Arbeit gehen können. Ab 21 Uhr ist Einlass der Kinogäste, gegen 22 Uhr beginnt der Trickfilm "Die Monster AG". Am morgigen Samstag folgt die romantische Komödie "Shakespeare in love" mit Gwyneth Paltrow und Joseph Fiennes. Veranstalter sind Mokik, FBI (Film- und Bildungsinitiative) und der Verein Fokus. Der Eintritt kostet sechs Euro für Erwachsene, fünf Euro für Schüler.

Das Freiluftkino im Moskau ist "immer ein heikles Geschäft", wie Mokik-Mitarbeiter Holger Tepe sagt. "Wenn es gut läuft, trägt es sich selbst und am Ende steht eine große Null unterm Strich." Dennoch: Das Open-Air-Kino im angeblich "schönsten Freibad der westlichen Welt" ist ein Höhepunkt im Sommerkulturprogramm der Stadt. Der Zuspruch hängt nicht nur vom Film ab, viel wichtiger ist das Wetter. Bei Regen verlieren sich nur 150 Kinoenthusiasten auf der Tribüne, bei guten Wetter und gutem Film kommen 750 Zuschauer.

Die Leinwand haben die ehrenamtlichen Mokik-Mitarbeiter vor einigen Jahren günstig in Ostdeutschland gekauft, als ein Kino geschlossen wurde. Die silberbeschichtete, 36 Quadratmeter große Leinwand ist sogar für 3-D-Filme geeignet. Der Aufbau der Leinwand ist stets mit großen Umständen verbunden: Sie muss von acht Leuten über das Sprungbecken bugsiert werden, und immer wieder bangen die Kino-Leute: Bitte, nicht ins Wasser fallen lassen!

Der mobile Projektor stammt aus einem Museum. Heinz Dobelmann, ein Arzt aus Löningen, sammelt Kino-Gerätschaften und unterhält ein Kino-Museum in seiner Heimatstadt. Für Mokik baute er einen knapp 20 Jahre alten Projektor um. Das Gerät ist fest auf einem Anhänger installiert. Das Prinzip: vorfahren, Klappe auf, Film ab. Nur im Moskau geht das nicht. Dort muss der Projektor abgeladen werden.

Am letzten Juli-Wochenende wird noch einmal das Kino zwischen den Schwimmbecken aufgebaut. Auf dem Programm stehen am Freitag, 26. Juli, der komödiantische Science Fiction "Galaxy Quest – Planlos durchs All" und am Samstag, 27. Juli, die Literaturverfilmung