Sollten medizinische Gutachten belegen, dass die Spiele in der intensiven Sommerhitze körperliche Gefahren nach sich ziehen, könnte das FIFA-Exekutivkomitee einer Verlegung in die kältere Jahreszeit zustimmen, teilte Generalsekretär Jerome Valcke mit. In den Sommermonaten werden im Emirat zum Teil Temperaturen von über 40 Grad erreicht.