Einzelheiten stellte zunächst Bürgermeister Norbert Verst vor, der nicht zu Unrecht von einem "sehr attraktiven Gebiet" sprach, denn konkrete Anfragen gibt es bereits. Verst wies darauf hin, dass es ein verstärktes Interesse für die Kombination von örtlichem Handwerksbetrieb in Verbindung mit einer Betriebsleiterwohnung gebe. Dies sei in dem Areal möglich, das von der Seite der K327 erschlossen werde.

Auch die Interessen der Anlieger an der Lingener Straße seien berücksichtigt worden, führte der Bürgermeister weiter aus. Der Abstand zum Gewerbegebiet betrage rund 35 Meter. Auch innerhalb des Geländes verhindert ein Abstand zur Wohnbebauung zusätzliche Lärmbelästigungen.

Wie Günter Fiening in diesem Zusammenhang ergänzte, wird dieser niedriger sein als jener, der durch die L40 verursacht werde. Das neue Gewerbegebiet "Rampool" habe eine "Torfunktion für Emsbüren". Es werde weitere Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaftskraft der Kommune stärken.

In diesem Sinne äußerte sich auch Heinz Sager. Er erinnerte gleichzeitig an die Bemühungen seines Amtsvorgängers Gerd Rakel, die gewerbliche Entwicklung in Leschede voranzutreiben. Sager sprach der Verwaltung seinen Dank für die Unterstützung aus.

Froh ist man auch im Emsbürener Ortsteil Listrup, denn dort wird nun der Mangel an Bauplätzen behoben. Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat den Bebauungsplan "Erweiterung Ortskern Listrup - Teil III". Gemeint ist damit eine Fläche zwischen der Dorfstraße und dem Listruper Bach, wo nun 31 Bauplätze angeboten werden können. Davon seien bereits sieben vergeben, sagte Bürgermeister Verst. Damit werde auch der "dynamischen Entwicklung" Listrups Rechnung getragen, schmunzelte Peter Tewes (SPD), der selbst in diesem Ortsteil wohnt.

Listrups Ortsbürgermeister Franz Hindricks äußerte ebenfalls seine Freude darüber, dass in Listrup endlich wieder Baugrundstücke angeboten werden könnten. Die Planungen seien nicht einfach gewesen. Hindricks sprach in diesem Zusammenhang zwei Grundstücksbesitzern an der Kreisstraße seinen ausdrücklichen Dank aus, die Zuwegung zum künftigen Baugebiet ermöglicht zu haben.