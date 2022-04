In einer Einsatzübung. schafften es die Nachwuchsretter, innerhalb von elf Minuten '"'einen Löschangriff mit drei C-Rohren vom Unterflurhydranten her aufzubauen und eine Absicherung der Einsatzstelle vorzunehmen'"', wie so etwas im Feuerwehr-Fachchinesisch heißt.