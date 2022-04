Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Feuerwehr: Sparmaßnahmen reißen empfindliche Lücken 12.11.2007, 23:00 Uhr

Während einige Feuerwehrleute vor dem Schloss in Fürstenau den Martinsumzug sicherten, waren andere in der Sitzung des Samtgemeindeausschusses für Planen, Bauen, Feuerwehr und Umwelt aktiv, um in der Einwohnerfragestunde auf ihre unzureichende Ausrüstung aufmerksam zu machen. Mit gewissem Erfolg.