Die Feuerwehr musste tatenlos mit ansehen, wie die Flammen in gut 110 Meter Höhe die so genannte Gondel mit Generator, Getriebe und Rotoren vernichteten. Holger Hämel, Geschäftsführer der für die Betriebsführung zuständigen '"'Energie Expertise GmbH'"' (EEG) in Melle, ging gestern von einem '"'wirtschaftlichen Totalschaden'"' in siebenstelliger Höhe aus.