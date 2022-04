Die oberen Geschosse und das Dach wurden durch den Brand in dem Gebäude an der Straße Wellbrook in Vehrte erheblich beschädigt. FOTO: Hubert Dutschek Vermischtes Feuer in Wohn- und Geschäftshaus 22.12.2008, 23:00 Uhr

Bis in den Abend waren gestern die Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren im Einsatz, um das Feuer in einem Haus an der Straße Wellenbrook in Vehrte zu löschen. Menschen kam nicht zu Schaden, der obere Teil des Gebäudes wurde hingegen stark in Mitleidenschaft gezogen.