Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Feuer aus! 27.08.2009, 22:00 Uhr

Moin zusammen! Gestern hörte unser Kerl in seinem Lieblingssender den Moderator tönen, dass der Wahlkampf bisher ja so lahm gewesen sei. So richtig Feuer hätten erst Ullas Dienstwagen und Angies Ban ker-Dinner im Kanzleramt hineingebracht.