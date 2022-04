Zwei feste Termine stellen dabei den Rahmen für die schulische Arbeitswoche: Jede der 21 Klassen startet am Montagmorgen in der ersten Stunde mit dem gemeinsamen Morgenkreis und beendet die Woche ebenso gemeinschaftlich mit dem Wochenabschluss am Freitag in der sechsten Stunde.

Die Woche startet mit einem Gespräch „über Gott und die Welt“, wie Oevermann sagt. Bestimmte Themen über politische, soziale oder ethische Fragen werden diskutiert, bei Bedarf aktuelle Themen aufgegriffen. „Jeder Schüler soll seine eigene Meinung entwickeln und sie auch vertreten können“, erläutert die Schulleiterin: „Dafür nehmen wir uns Zeit.“ Zugleich geht es um Regeln für die Klassen- und die Schulgemeinschaft.

Der Wochenabschluss am Freitag dient dem Rückblick auf das, was in der abgelaufen Woche geleistet wurde. Innerhalb ihrer Klassen besprechen die 607 Schüler, was sie gut gemacht haben und was verbessert werden könnte.

Morgenkreis und Wochenabschluss sind auch in der Hauptschule unter demselben Dach feste Rituale.

