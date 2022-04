Die Begeisterung jener Wochen machte vor dem Tageblatt nicht Halt. Im so genannten Bildergang an der Großen Straße wurden nicht nur die Zeitungsseiten, sondern auch Fotos von den WM-Spielen ausgehängt.

Beim Halbfinale und beim Endspiel bot das Blatt einen besonderen Service: Auf die Rotation wurde ein Fernseher gestellt, durch den Bildergang wurden hunderte in die Druckhalle geschleust, die zum Fernsehzimmer wurde. „So viel Begeisterung haben die Mauern des Gebäudes noch nicht erlebt“, hieß es im „Tageblatt“ später, „ein Wunder, dass alle Scheiben heil blieben.“

Der 18-jährige Stubbe war nicht nur als Zuschauer dabei: „Ich war so eine Art Aufsichtsperson, denn normalerweise kam ja niemand in die Rotation hinein. Ich sollte darauf achten, dass alle was sehen und dass nichts passierte. Aber bei aller Begeisterung blieben die Leute doch diszipliniert. Zu trinken gab es natürlich nichts, gefeiert haben die Leute dann anderswo.“

Als aktiver Handballer beim VfL und beim MTV war Otto Stubbe schon während seiner Lehre Mitarbeiter der OT-Sportredaktion. Der Berufswechsel kam bald: Der ehemalige Schüler des EMA-Gymnasiums und der Backhaus-Realschule volontierte Anfang der sechziger Jahre, wurde OT-Sportchef und 1965 von Bild abgeworben.

Dort machte der gebürtige Paderborner Karriere: Stubbe baute die NRW-Sportredaktion auf, war Sportchef und Redaktionsleiter in Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Seit 1998 ist der 68-Jährige im Ruhestand, lebt in Bargteheide bei Hamburg. „Eine der neun Zeitungen, die ich täglich lese, ist die Neue OZ“, sagt Stubbe, der in Osnabrück Spuren hinterließ: Er war einer der Organisatoren des ersten Sportpressefestes, das ein „Held“ von Bern moderierte: Rundfunkreporter Herbert Zimmermann.