Sie lieben Currywurst mit Pommes direkt von der Frittenbude, hauen sich gerne mal Eier mit lecker Speck in die Pfanne, lassen sich Schweinebraten mit Klößen schmecken. Runtergespült wird mit Bier. TV-Helden wie die "Tatort"-Kommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) oder gar der "Bulle von Tölz" (Ottfried Fischer) scheren sich wenig um gesunde Ernährung. Sie sind keine Ausnahme, wie die Kommunikationswissenschaftlerin Stephanie Lücke herausgefunden hat: Ihre Studie "Ernährung im Fernsehen" beweist: In Filmen, Serien oder Shows wird zu fettig und zu süß gegessen, man schaut tief ins Glas, statt Obst und Gemüse kommt Fleisch auf den Tisch.

Lücke hat sich für ihre Studie, in der es um Darstellung und Wirkung von Essen und Trinken im Fernsehen geht, das Programm der vier großen Sender ARD, ZDF, RTL und Sat.1 genau angeschaut und zudem mehr als 1000 Zuschauer zwischen 16 und 75 Jahren befragen lassen. Die Wissenschaftlerin fand heraus, dass Schlemmen und Schlürfen eine große Rolle im Fernsehen spielen: "Insgesamt zeigen sich Verweise auf das Thema Essen und Trinken im deutschen Fernsehprogramm häufig und ausgiebig: Rund neunmal pro Stunde begegnet den Fernsehzuschauern eine Szene mit Ernährungsbezug: die Darstellungen nehmen fast elf Prozent der gesamten Sendezeit der vier beliebtesten Fernsehsender in der zuschauerstärksten Sendezeit ein", heißt es in ihrem Buch.

Es wird ausgiebig gemampft im Programm - im Sonntagskrimi "Tatort" sowie in Dokumentationen über Kreuzfahrten oder Autobahnraststätten, in einschlägigen Brutzelsendungen wie "Kochen bei Kerner" und schließlich auch in der Werbung für Gummibärchen, Backpulver, Kartoffelchips und Wurstaufschnitt. Richtig gesund sind Speisen im Fernsehen der Autorin zufolge eher selten: So sind etwa Fleisch und Süßigkeiten übermäßig stark präsent, Obst und Gemüse dagegen weniger. "Bio-Lebensmittel sind insgesamt im Fernsehen kaum ein Thema", heißt es in der Studie, dafür wird jede Menge Wein, Bier und Schnaps ausgeschenkt: "Wasser und Saft machen nur ein Viertel der gezeigten Getränke aus, und über 40 Prozent aller gezeigten Getränke sind Alkoholika."

Das Fernsehen ist voller Gestalten mit einem bedenklichen Hang zu Fast Food und Bierchen - Typen, die sich um die anderslautenden Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung wenig scheren. Eine rühmliche Ausnahme sind dagegen die Figuren aus Daily Soaps wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" oder "Verbotene Liebe": In den Seifenopern für junge Leute steht der Studie zufolge auffallend häufig kerngesundes Obst auf dem Tisch - nicht abschließend geklärt werden konnte im Rahmen der Untersuchung jedoch, ob die Seifenopern-Helden tatsächlich exorbitant viele Äpfel, Bananen und Trauben verspeisen oder ob die leckeren Früchte in den Serien vielmehr hauptsächlich als hübsche Tischdekoration dienen.