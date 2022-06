Das berichtete das Boulevardblatt «News of the World». Die Beweislage ist erdrückend: Eine versteckte Kamera filmte den Deal.

Nun ist Andrew nicht irgendein «Royal». Der zweite Sohn der Queen ist seit 2001 Großbritanniens Sonderbotschafter für internationalen Handel und Investitionen. Die rothaarige «Fergie» hat damit die Regierung und das Königshaus in Erklärungsnot über ihre Käuflichkeit gebracht. Ferguson sei «voller Reue» und «durch die entstandene Lage am Boden zerstört», sagte ihre Sprecherin. Die 50 Jahre alte Herzogin wurde in Los Angeles erwartet, wo sie für ihre Wohltätigkeitsarbeit ausgezeichnet werden soll. Prinz Andrew befindet sich auf dem Rückflug von einer Wirtschaftsreise in Asien.

Die Boulevardzeitung begann ihre Recherche nach einem Hinweis aus dem Königshaus. Ein Mitarbeiter soll dem Blatt gesagt haben, die Herzogin habe von ausländischen Investoren bereits Geld kassiert. Das Blatt will zwei Manager aufgespürt haben.

Der Reporter der Zeitung traf sich zwei Mal mit «Fergie»: erst in einem New Yorker Hotel, dann am vergangenen Dienstag in einem Nobelrestaurant in der Nähe des Buckingham Palace. In dem Video sagt die Herzogin: «500 000 Pfund, wenn Sie können, an mich, öffnen Türen (...) Sie werden das Zehnfache zurückbekommen.» Der Reporter gab ihr bar 40 000 US-Dollar (31 800 Euro) als Anzahlung. «Kümmern Sie sich um mich und er wird sich um Sie kümmern», sagt «Fergie» in dem Video auch.

Prinz Andrew soll nichts von dem Deal gewusst haben, schreibt die Zeitung. Seine Ex-Frau behauptet in dem Video das Gegenteil. Sie habe ihm nach dem ersten Treffen in New York von dem Geschäftsmann erzählt. «Andrew sagte mir: "Richte ihm aus, 500 000 Pfund". Er weiß, dass er mir gegenüber bis heute finanziell verpflichtet ist, weil ich kein Geld habe.» Ihr Ex-Mann pflege ausgezeichnete Kontakte zu einflussreichen Größen in der Weltwirtschaft. «Ich kann jede Tür öffnen, die sie wollen. Und das werde ich für Sie tun.»

Als Vergütung für ihre Leistung verlangte «Fergie» außerdem ein Prozent Provision für jedes Geschäft, das mit Hilfe ihrer Kontakte ins Königshaus eingefädelt werde. Den «Geschäftsmann» rief sie außerdem dazu auf, ihre Wohltätigkeitsorganisation zu unterstützen.