Kein Stoff für großes Drama. Regisseur Stephan Kimmig hat deshalb das einzig Richtige getan: Er konzentriert sich in seiner Inszenierung auf die Nuancen in der Monotonie. Die Rituale sind immer gleich. Abends rollt aus einer Seitenwand ein schmales Bett, sie zieht aus einer Schublade Decke und Kopfkissen, er setzt sich, sie schlängelt sich an ihm vorbei. Hinlegen, zudecken, Licht aus. Die Szene wird ein halbes Dutzend Mal gespielt - fast identisch. Mal trippelt, mal tänzelt, mal schleicht sie am Bett entlang, mal ist sein "Gute Nacht" schläfrig, mal beschwingt, mal traurig. Aufregender wird es nicht.

Kaurismäki macht es schon dem Kinozuschauer nicht besonders leicht. Finnland erscheint in seinen Filmen als ein Ort schwermütiger Tristesse, seine Bewohner sind wortkarg, langsam und ein wenig sonderlich. Eine Nation, versunken in Regungslosigkeit. Im Kino aber gibt es wenigstens Nahaufnahmen, man kann sich mit der Kamera in die Gesichter der Schauspieler vergraben und durch Schnitte einen Rest von Dynamik retten. Auf der Bühne jedoch bleiben die Protagonisten weit entfernt, das Publikum lernt sie nicht kennen. Man sieht ihnen nur zu im zermürbenden Alltag, dessen graue Eintönigkeit sich wie ein lähmendes Gift im Parkett ausbreitet.

So gesehen ist der Abend perfekt: Kimmig hält die kaum spürbare Variation des Immergleichen bis zum Schluss konsequent durch. Und das Duo Schmalenberg/Hülsmann bricht nicht einmal aus der tiefgefrorenen Starre ihrer Figuren aus: Wenn überhaupt, dann schwingen Emotionen in der Betonung von Worten mit. Aber auch das ist schwierig, denn geredet wird nicht viel. Dafür wird umso mehr gestarrt - bevorzugt ins Leere: Den Charakteren Kaurismäkis zufolge müsste es im Finnischen eine Unzahl von Wörtern geben, die feinste Unterschiede des Vor-sich-hin-Blickens benennen - je nach Gemütszustand.

Auch als Zuschauer beginnt man nach einiger Zeit, teilnahmslos auf die Bühne zu stieren. So ansteckend ist der Stillstand, dass man sich am Ende nicht mal mehr freuen kann über das kleine Glück von Ilona und Lauri. Stimmt nicht, man freut sich doch: Dass dieses Stück endlich vorbei ist.

Nächste Aufführungen: 15./24. April; Kartentelefon: 030/28441225.