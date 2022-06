Doch nicht nur kulinarisch wird noch einiges mehr von der einheimischen Gastronomie geboten, auch das Unterhaltungsprogramm kann sich sehen lassen. Auf der kleinen Bühne vor der Bennostatue geben sich die Künstler ein Stelldichein. Neben den Auftritten von Vereinen wie dem TuS Glane und dem Musikverein Lienen wird die Livemusik mit der Gruppe „Route 66“ am Samstagabend ein Publikumsmagnet sein. Mit ihren eigenen Interpretationen der Songs von Jerry Lee Lewis über Buddy Holly bis zu Joe Cocker wird das Trio den Besuchern einheizen.

Doch nicht nur auf der Bühne, sondern in der ganzen Innenstadt wird von Samstagvormittag bis Sonntagabend jede Menge los sein. Der fantastische Coolumbus zeigt Artistik zum Staunen und Lachen, am Handwerkerbrunnen wird am Samstag ein Keyboarder für musikalische Unterhaltung sorgen, und am Sonntag legt ein DJ auf, die 4. Bad Iburger Weinkönigin wird im „Weindorf“ im Hof Fischer-Eymann gekrönt, auf dem traditionellen Kinderflohmarkt kann man auf Schnäppchenjagd gehen, der Musikant Jos ten Hoopen verbreitet gute Laune, der Osnabrücker Trachtenkreis zeigt Volkstänze, und der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Glane zieht mit flotten Rhythmen durch die Straßen. Nebenbei haben die örtlichen Geschäfte sowohl am Samstag wie auch am Sonntag geöffnet, so dass auch ein kleiner Shoppingbummel möglich ist.

Die offizielle Eröffnung der Bennotage findet am Samstag um 14 Uhr durch Bürgermeister Drago Jurak statt. Und zum Auftakt wird er zusammen mit der Osnabrücker Landwehr am „Maibaumsägen“ teilnehmen. Zum Abschluss gibt es dann am Sonntagnachmittag eine außergewöhnliche Trommel-Performance mit der Gruppe „Go!“. Bei diesem Angebot wird das Bennofest der Konkurrenz an diesem Wochenende nicht weit hinterherhinken.