In seinem Festvortrag anlässlich des 20. Geburtstages der "Grünen Börse Beesten" gratulierte der SPD-Politiker den Verantwortlichen zum Erfolg der Erzeugergemeinschaft. Die bäuerliche Landwirtschaft könne nur unter einem gemeinsamen Dach abgesichert werden. Das Interesse des Erzeugers, des Landwirtes, müsse im Mittelpunkt stehen. In dem Zusammenhang wies Funke auf eine Schieflage bei vielen Genossenschaften hin. "Wenn Friedrich-Wilhelm Raiffeisen sehen könnte, was manchmal aus seinen Idealen gemacht wird, dann würde er sich nicht nur im Grabe drehen, er würde rotieren", erklärte Funke.