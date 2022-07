Zumindest wenn sie sich die Titel legal beschaffen. Das Startup McGame aus Düsseldorf will sich in diesem Wettbewerb mit einem Discounter-Image einen Namen machen. Die Macher haben allerdings große Konkurrenz.

Computerspiele sind in Deutschland ein Milliardenmarkt. 2011 lag der Umsatz mit dem Verkauf von Software bei 1,57 Milliarden Euro. Davon entfielen nach Zahlen des Branchenverbandes BIU 445 Millionen Euro auf Titel für den PC - also den Markt, den Anbieter wie Marktführer Steam vor allem ins Visier nehmen. Der digitale Vertrieb spielt bislang aber eine untergeordnete Rolle: Nur gut jedes vierte Spiel (27 Prozent) wurde im vergangenen Jahr heruntergeladen. Der Umsatz mit dem Download von Spiele-Software lag bei gerade mal 6 Prozent. Die Tendenz zeigt aber nach oben.

Steam ist der Quasi-Standard der Spiele-Plattformen, wie Google bei Suchmaschinen. «Dahinter steckt eine langjährige Aufbauarbeit», sagt Prof. Jörg Müller-Lietzkow von der Universität Paderborn. «Die Plattform bietet einen hohen Grad an Interaktivität und eine große, komfortable Bibliothek mit Spielen, die man auch später nutzen kann», erklärt der Experte für Computerspiele. Mehr als 30 Million aktive Nutzer zählt der Betreiber Valve.

Dahinter kämpft eine ganze Reihe von Anbietern um Aufmerksamkeit, die Telekom-Tochter Gamesload und Online-Ableger von Media Markt und Saturn etwa. Einen Teil dieses Marktes will sich auch das deutsche Startup Village1 Entertainment & Licensing mit seiner Plattform McGame sichern. Seit November 2010 online, bietet es mittlerweile rund 1200 Titel von vielen großen Spieleverlagen an. Mit Werbung im TV und im Netz macht es derzeit auf sich aufmerksam.

Gründer Marco Hüsges sieht McGame zum einen im Wettbewerb mit Gamesload, das 2300 Titel im Repertoire hat. «Die Industrie begrüßt es, dass wir ein Gegengewicht zu Gamesload im deutschen Markt aufbauen», sagt der Unternehmer. Zum anderen konkurriere man mit dem stationären Handel. Der sei der «Hauptwettbewerber». Er setzt auf den «unaufhaltsamen Wandel» hin zur digitalen Distribution.

McGame setzt auf ein Billig-Image, das deutet schon der Name an. Auf dem Portal wirbt die Firma mit Rabatten, die nicht selten im zweistelligen Prozentbereich liegen. «Im Wettbewerb gegen die etablierten Anbieter kann McGame nur mit extremen Preisnachlässen punkten», erklärt Experte Müller-Lietzkow. «Die Frage ist, wie lange sie das durchhalten.» Durchaus denkbar ist auch, dass McGame sich einen Namen machen will, um für einen Käufer attraktiv zu werden.