Grippewelle in Rieste: Mit Denis Diaz, Florian Lübbe und Rainer Röwekamp fielen unter der Woche gleich drei Spieler krankheitsbedingt im Training aus. Daneben waren auch fünf weitere Spieler gezwungen, dem Training fernzubleiben, so dass Trainer Michael Wirtz letztendlich nur mit neun Spielern trainieren konnte. Doch bis zum Wochenende hofft der Trainer darauf, dass "wieder alle an Bord sind". Gegen Lathen braucht er jeden Mann.

Guter Dinge ist man indes in Bramsche. Unter der Woche gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Schilling ein Testspiel gegen Bad Rothenfelde mit 5:2. Besonders erfreulich: Heino van den Berg, Karl-Heinz Blaschke und Carsten Merhof sammelten Spielpraxis und steuerten jeweils einen Treffer bei. Gute Nachrichten also vor dem Spiel gegen den Gast aus Melle, vor dem Trainer Schilling "gehörigen Respekt hat." Der Grund: Bereits im Hinspiel habe die Mannschaft dem FCR "alles abverlangt." Doch Bramsche scheint dennoch gut gerüstet: Bis auf Lutz Riehemann kann Thomas Schilling mit dem kompletten Kader planen.

Merzens Trainer Wolf-Dieter Köppe informierte sich am Mittwoch bei seinen Co-Trainern Hugo Olding und Peter Deters per Telefon über den Trainingsstand. Der Grund: Der Trainer erholte sich in der vergangenen Woche im norwegischen Hjerkinn. So gesehen kam dem Trainer die Generalabsage am vergangenen Wochenende ganz recht. Doch zum Spiel am Sonntag gegen Papenburg will der Trainer wieder an der Seitenlinie stehen, denn im Kampf gegen den Abstieg will er möglichst schnell wieder bei der Mannschaft sein.