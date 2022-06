Das Hinspiel gewannen die Bersenbrücker gegen Kalkriese mit 3:1, André Ringkamp erzielte zwei Tore. FOTO: Rolf Kamper up-down up-down Vermischtes FC Kalkriese will letzten Schritt schaffen 15.05.2008, 22:00 Uhr

Eng geht es zu hinter der Spitzengruppe der Bezirksliga: Zwischen Platz 5 und Platz 8 ist für den TuS Bersenbrück alles möglich. Nach der etwas unglücklichen Niederlage gegen Borgloh will die Mannschaft im Auswärtsspiel beim FC Kalkriese nun wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, um sich so weit oben zu positionieren, wie es noch möglich ist.