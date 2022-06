«Lasst es uns so machen wie 1999», erinnerte der Vorstandschef an das tränenreiche Finale von Barcelona, dem zwei Jahre später der große Triumph folgte. «Die Spieler lagen damals auf der Erde, waren verzweifelt. Sie sind dann eigentlich sofort nach dem Urlaub wieder aufgestanden und haben von neuem angefangen.» 2011 steht das Champions-League-Endspiel in London an, 2012 in der heimischen Allianz Arena. «Ich wünsche uns, dass wir dann noch mal im Finale stehen - und es dann packen», meinte Rummenigge.

Der große Traum vom Triple war beim 0:2 (0:1) gegen Inter Mailand geplatzt, doch trotz aller Enttäuschung bei Fans und Fußballern war danach auch jede Menge Anerkennung für die Mannschaft zu spüren. Als Stimmungsaufheller diente auch die Vertragsverlängerung mit dem umworbenen Mittelfeldstar Franck Ribéry. Der Franzose hatte wenige Stunden vor dem Finale einen neuen Kontrakt bis 2015 unterschrieben. Offiziell bekanntgegeben wurde das aber erst einen Tag später auf der Homepage des Clubs.

Zwei Titel holten die Bayern in diesem Jahr, das ist nicht so ungewöhnlich für den Rekordmeister. Sie gewannen aber auch jede Menge Sympathien in ganz Deutschland, was wiederum ein neues Gefühl für den Verein ist. «Das steht auch Bayern München gut zu Gesicht», betonte Rummenigge. Er zeigte sich «stolz» auf Team und Trainer, den er als «fantastischen Hirten» pries.

Irgendwann zwischen Garnelen und Tournedos vom Kalb erhob sich tief in der Nacht auch Louis van Gaal und ergriff das Mikrofon im mit rund 1000 Leuten gefüllten Bankettsaal des Madrider Eurostars-Tower- Hotels. «Wir haben eine große Leistung zusammen vollbracht», sagte der Niederländer. Er war noch immer mitgenommen von der Niederlage gegen die perfekt organisierten Mailänder, die man nur in «guter Verfassung hätte schlagen können». Aber, betonte van Gaal, man habe auch ohne den Titel etwas erreicht: «Wir haben Bayern München sympathisch gemacht.»

So schön ein Trostpreis à la «Königsklassensieger der Herzen» auch sein mag: Noch schöner sind natürlich Titel, was Inter beim ersten Landesmeister-Triumph seit 45 Jahren mit überschwänglicher Freude demonstrierte. Während Kapitän Javier Zanetti nach seinem 700. Spiel für die «Nerazzurri» verdient den Pokal in die Höhe stemmte, lagen und standen die Bayern-Profis geschlagen im Konfettiregen herum und schauten dem Sieges-Feuerwerk des Gegners zu. Für dessen Trainer José Mourinho dürfte das schon eine Abschiedsparty gewesen sein. Der Portugiese deutete stärker denn je einen Wechsel zu Real Madrid an,

Während Mourinho seine nächste große Station ansteuert, bleibt der ebenfalls von den «Königlichen» umgarnte Ribéry langfristig bei den Bayern. Bis 2015 hat sich der Dribbelkünstler an den Rekordmeister gebunden.