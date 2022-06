Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes ,,Faszination" Gretesch lockt 14.06.2000, 22:00 Uhr

Osnabrück (jon) Was hat das Expo-Projekt ,,Faszination Boden'' in Osnabrück mit der Leichtathletik in Gretesch zu tun? Als im September 1970 die Anlage der TSG eingeweiht wurde, staunten Gäste und Athleten über einen Belag, der damals fast einzigartig war im norddeutschen Raum. Und als auf der neuen Kunststoffbahn dann noch Gerhard Metz vom USC Mainz in 10,0 Sekunden den Europarekord von Armin Hary einstellte, war eine Sensation in der Provinz perfekt.