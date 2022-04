Im Wesentlichen die Finanzierung der Westumgehung, bei der nach der Auftragsvergabe an die Bramscher Firma Dallmann voraussichtlich noch in diesem Monat die Bagger aufziehen, verbirgt sich hinter dem satten Ausgabenposten. Hinzu kommen Gelder, welche die Gemeinde noch für den Erwerb von Grundstücken und Erschließungsvorhaben abgerufen kann. Damit relativiert sich der in diesem Jahr mit gut 1,3 Millionen Euro zunächst recht schmal wirkende Vermögenshaushalt doch ganz entscheidend.