In einem Gespräch mit unserer Zeitung machte der Vorstand des Ärztenetzes Emsland Süd seinem Unmut Luft. Erbost zeigten sich Vorsitzender Dr. Stefan Sinewe, sein Stellvertreter Dr. Hans-Joachim Rosch, Beisitzer Dr. Michael Adams sowie Dr. Thomas Otte (Mitglied des Vorstandes der Kassenärztlichen Vereinigung, Bezirksstelle Osnabrück) vor allem darüber, dass die Politik seit Jahren das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient systematisch so stark belaste, dass es sogar zerstört werden könne. Dr. Otte: "Der Patient fragt sich inzwischen, ob der Arzt wohl das Richtige aufschreibt oder nur an das eigene Honorar denkt."

Tatsächlich komme der Arzt immer wieder in Gewissenskonflikte, ob er seinem Patient ein wirkungsvolles, aber teures Präparat verschreiben oder ein billigeres wählen solle. Das garantiere keine optimale Behandlung. Halte der Arzt nämlich nicht das vorgegebene Budget für Arzneimittel ein, müsse er die Kosten für die Präparate selbst bezahlen.

Doch damit nicht genug: Hausbesuche und ambulante Operationen sind in vielen Fällen nicht mehr kostendeckend. "Teilweise zahlen wir sogar zu", bemerkte Dr. Sinewe. Er ist sich mit seinen Kollegen einig, dass nur ein radikaler Umbau des Gesundheitssystems hin zu einer zumindest teilweisen Finanzierung über Steuern eine Katastrophe aufhalten kann. "Das System muss so konstruiert sein, dass ärztliche Leistungen betriebswirtschaftlich wieder kalkulierbar werden", unterstrich Dr. Otte.

Nach Darstellung der Lingener Ärzte hat inzwischen eine dramatische Entwicklung im Bundesgebiet mit Folgen auch für das Emsland eingesetzt. Weniger als 50 Prozent der jungen examinierten Ärzte arbeiten nach Angaben von Dr. Adams anschließend tatsächlich als Arzt in Praxis oder Krankenhaus, sondern stattdessen zum Beispiel in der Arzneimittelbranche. Oder die Mediziner wandern gleich ins Ausland, zum Beispiel in die Niederlande, nach Österreich und in die Schweiz aus. Dort werden sie nach den Worten von Dr. Adams wesentlich besser honoriert.

Der Vorstand des Ärztenetzes Emsland-Süd fürchtet deshalb, dass es in den nächsten Jahren in unserer Region wie auch anderswo einen eklatanten Ärztemangel geben wird. "Schon jetzt finden Praxen von Lingener Ärzten, die in Ruhestand gehen möchten, keine Nachfolger", erklärte Dr. Rosch.

Damit die Patienten am kommenden Mittwoch nicht die Leidtragenden sind, ist die Notfallpraxis im Lingener Krankenhaus von 8 bis 23 Uhr für dringende Fälle geöffnet. Außerdem wird in den Altkreisen Lingen und Meppen ein ärztlicher Notdienst eingerichtet.