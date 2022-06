Die Mehrfarbigkeit hat der Kokardenblume die Spitznamen Papageienblume und Malerblume eingebracht, erläutert der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG) in Berlin. Jetzt beginnt die Blütezeit der Sommerblumen. Wie es sich für einen echten Sommerblüher gehört, mag die Kokardenblume keine Kälte. So lässt sie sich zwar ab März unter dem Glas vorziehen, ins Freie sollte sie aber erst nach den Eisheiligen. Dort blüht sie dann den ganz Sommer bis in den September hinein.