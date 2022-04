26 Teilnehmer hatten sich vergangene Woche auf den Weg gemacht, um unter der Leitung des stellvertretenden Bürgermeisters Hubert Pöhler und des Ortsbrandmeisters Hubert Johannpötter an den Feierlichkeiten zum 175. Geburtstag der Partnergemeinde in Ohio teilzunehmen. Nach Auskunft von Hubert Pöhler soll die Partnerschaft zwischen den beiden Gemeinden, die zuletzt nur noch von den Feuerwehren getragen wurde, zukünftig wieder auf breitere Füße gestellt werden: „Die Einladung zum Gegenbesuch im Jahr 2011 ist bereits fest ausgesprochen“, so Pöhler.

Absoluter Höhepunkt der Feiern rund um das Jubiläum war die Teilnahme an der Parade durch die Hauptstraße des Ortes. Feuerwehrmänner und Mitglieder des Schützenvereins Sudendorf-Schierloh nahmen mit Fahnenabordnungen und Uniformen daran teil. Mehr als 5000 Menschen aus der Region waren nach Meinung von Antonius Recker auf den Beinen, um sich die Mischung aus örtlichen Gruppen, Firmen und Feuerwehrfahrzeugen anzusehen. Knapp zwei Stunden dauerte der lange Zug durch die kleine Gemeinde, die im Kern knapp 1000 Einwohner hat. Besondere Freude hatte Recker als Vorsitzender des Vereins für Historische Landtechnik (VHLT) an den mehr als 60 Jahre alten Traktoren im Festzug.

Am Samstag hatte die Gruppe aus dem Südkreis an einer beeindruckenden Messe unter freiem Himmel mit mehr als 3000 Besuchern teilgenommen, die vom Bischof von Toledo, Leonard Paul Blair, zelebriert wurde. Anschließend hatte der Landtagsabgeordnete Martin Bäumer Gelegenheit, Grußworte und Geschenke von Landtagspräsident Hermann Dinkla, Ministerpräsident Christian Wulff, Landrat Manfred Hugo und Bürgermeister Franz-Josef Strauch an den Bürgermeister von Glandorf/Ohio, Eugene Warnecke, zu übergeben. Bäumer zeigte sich bei der Übergabe der Geschenke sehr erleichtert: „Erst lief der Koffer nicht über das Gepäckband, und dann erhielt ich am Flughafen in Fort Wayne die Auskunft, dass meine Sachen in Detroit stehen geblieben waren. Außerdem wusste ich nicht, ob irgendetwas – vor allem die Fensterbilder oder der Varus-Teller – vielleicht auf dem Flug beschädigt worden war“, so Bäumer.

Am Freitagabend hatte Hubert Pöhler gemeinsam mit seinem Kollegen Eugene Warnecke das Festival eröffnet und dabei auf die gemeinsame Geschichte der Glandorfer auf beiden Seiten des Ozeans verwiesen. Zuvor hatte er mit allen Teilnehmern der Reisegruppe am Deutschunterricht in der örtlichen Grundschule und der Highschool teilgenommen.

Die Vorfahren der Einwohner von Glandorf in Ohio waren aus Deutschland ausgewandert und hatten in den USA eine neue Heimat gefunden. Nach zahlreichen Besuchen in den Siebziger- und Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts waren die Kontakte zuletzt ein wenig eingeschlafen.

Pöhler dankte besonders der Glandorfer Ortsfeuerwehr, die diese Kontakte zumindest aufseiten der Feuerwehr gehalten hatte. Möglichkeiten zu einer Vertiefung der Partnerschaft sieht Pöhler auch im Bereich der Kirchengemeinden. So seien die Pastöre beider Kirchengemeinden erst seit kurzer Zeit im Amt und ungefähr gleich alt.