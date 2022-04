Eine wohlorganisierte Logistik ist nötig, damit die einwöchige Fahrt auch funktioniert. So sollen zum Beispiel ganz bewusst die neuen fünften Jahrgänge ebenso daran teilnehmen wie der Abschlussjahrgang. Mit im Boot ist auch das – fast – komplette Lehrerkollegium mit 30 Kräften, außerdem kann die Schule auf die Unterstützung der Kolpingjugend Bad Iburg-Glane zählen, die auf umfangreiche Zeltlagererfahrung zurückgreifen kann. Ältere Schüler des Gymnasiums Bad Iburg und von Gymnasien in Osnabrück fahren ebenso mit wie einige Lehramtsstudenten und zwei Mütter, die als Krankenschwestern ausgebildet sind.

Im Jahr der Olympischen Spiele sollen sportliche Wettkämpfe im Vordergrund stehen. Römische Wagenrennen am Strand, Wassertransport oder Teebeutelweitwurf: Wallrabenstein, Konrektor Dirk Jansen und Marianne Schmalen bewerteten die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung als nahezu unbegrenzt.

Jeden Abend soll eine Siegerehrung nach einem friedlichen Wettstreit der Nationen den feierlichen Schlusspunkt setzen: „Die Fanfarenklänge sind schon auf dem MP3-Player aufgezeichnet“, schwärmte der Schulleiter, der als besonderen Höhepunkt einen Besuch der Karl-May-Festspiele am letzten Tag ankündigte. Und damit die Eltern auf dem Laufenden sind, was ihre Sprösslinge so treiben, werden „Fotos des Tages“ ins Internet gestellt.

Zudem wollen sich Bürgermeister Drago Jurak und 1. Stadtrat Gereon Melchers bei einem Besuch ein Bild von den Aktivitäten an der Ostsee machen.

Um die Kosten in einem überschaubaren Rahmen zu halten, ist am 23. Juni ein „sozialer Tag“ geplant, bei dem die Schüler durch Rasenmähen, Autowaschen, Aufräumen und ähnliche Dienste Geld verdienen sollen. Jeweils zur Hälfte wandern die Erlöse in die Klassenkassen und in die große Zeltlagerkasse. Auch örtliche Geschäfte, Firmen und Verbände haben sich zu Spenden bereiterklärt.