Wie der Erste Samtgemeinderat Hans Albers erläuterte, soll unter anderem der Eingangsbereich neu gestaltet werden. Im Dachgeschoss sind zusätzliche Räume für eine Kinderkrippe und für Gruppen in Ganztagsbetreuung vorgesehen. Wichtiger Bestandteil der Baumaßnahme ist die Sanierung des Daches. Die bis zu 60 Jahre alten Ziegel müssen ersetzt werden. Durch den Einbau von Gauben verbessert sich nach Ansicht der Verwaltung nicht nur die Optik, sondern auch die Funktionalität des Gebäudes. Die Gemeinde wird bei den zuständigen Behörden einen Antrag auf Förderung der Dachsanierung aus dem Dorferneuerungsprogramm stellen. Noch nicht endgültig geklärt ist laut Albers, ob sich der Landkreis - wie in den Planungen vorgesehen - mit 235000 Euro an den Gesamtkosten beteiligt. Die Gespräche seien aber auf einem guten Weg.

Für Luise Redenius-Heber (CDU) ist das Familienzentrum ein Vorzeigeprojekt, das im ganzen Landkreis '"'sehr gut angesehen ist und um das uns viele Gemeinden beneiden'"'. Jeder investierte Euro sei hier gut angelegt.

Einstimmig genehmigt hat der Rat den Haushalt des Kindergartens St. Vitus. Der Zuschuss der Kommune an die in kirchlicher Trägerschaft geführte Einrichtung wird sich Gemeindedirektor Karl-Heinz Weber zufolge in diesem Jahr auf rund 85000 Euro erhöhen. Begrüßt wurde von Rat und Verwaltung die den Eltern von der Landesregierung in Aussicht gestellte Beitragsbefreiung im dritten Kindergartenjahr. Die Auszahlung sollte nach Ansicht Webers wie vorgesehen über Pauschalbeträge (120 bzw. 160 Euro) erfolgen.

Zweiter Schwerpunkt in Lathen ist in diesem Jahr der Ausbau der Gemeindestraßen. Entgegen den ursprünglichen Plänen wird bei der Umgestaltung der Burgstraße von der Haupt- bis zur Einmündung Kirchstraße kein Kreisverkehr eingerichtet. Die Gemeinde konnte sich mit einem Grundstückseigentümer nicht über den Verkauf eines 75 Quadratmeter großen Areals einigen. Stattdessen wird jetzt der Kreuzungsbereich verbreitert. Dadurch soll die Übersichtlichkeit verbessert werden.

Gesprächsbedarf sieht der Rat beim Ausbau der Kathener Straße. Hier ist auf der Westseite ein 60 Zentimeter breiter Grünstreifen vorgesehen. Eine Reihe von Anwohnern ist dagegen und will stattdessen eine Pflasterung. Die Pflege des Grünstreifens sei kaum möglich, da er im Begegnungsverkehr voll mitgenutzt und befahren werde, heißt es in einem Schreiben an die Gemeinde. Ratsherr Manfred van Berkum (SPD) verwies darauf, dass die Bürger bei Pflegearbeiten gefährdet werden könnten - eine Ansicht, die Gemeindedirektor Weber nicht teilte. Er machte auf die zusätzlichen Kosten einer Pflasterung (11700 Euro) aufmerksam. Der Rat sprach sich dafür aus, kurzfristig mit den Anwohnern einen Termin auszumachen.