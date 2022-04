Die Verspätung hat einen ganz handfesten Grund: Das Fest wurde vom letzten Samstag im Oktober auf den ersten im November verlegt, weil dann die Winterzeit gilt. Die bringt den Vorteil mit sich, dass es nun um 18 Uhr tatsächlich dunkel ist. Und das ist für einen Fackelzug schon eine schöne Voraussetzung. '"'Bislang war es beim Abmarsch des Fackelzuges immer noch hell, was wirklich keine tolle Sache ist'"', erläutert Wolfgang Kirchner als Geschäftsführer von Stadtmarketing und Förderkreis Freundliches Bramsche (FFB).

So soll nun der Laternengang von Staas bis zum Kirchplatz zwar zum falschen Halloween-Termin, dafür aber in echter Dunkelheit, zu einem besonderen Höhepunkt werden: Ziel ist, der größte Halloween-Fackel- und -Laternenumzug Deutschlands zu werden. Dafür gibt es zwar keinen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde, Internetrecherche hat Klaus Sandhaus von der Stadtmarketing GmbH aber eine Vorgabe geliefert: Als größter Halloween-Umzug gilt derzeit eine Veranstaltung mit knapp 1000 Teilnehmern, die in Berlin stattgefunden hat. Angesichts der bisherigen Teilnehmerzahlen bei den ersten vier Halloween-Veranstaltungen ist Sandhaus durchaus zuversichtlich, dass es gelingt, die Bundeshauptstadt zu übertrumpfen.

Im Mittelpunkt des Spektakels werden allerdings die Geschäfte stehen. An diesem Samstag sind die Geschäfte in der Innenstadt bis 20 Uhr geöffnet, vor und nach dem Fackelzug besteht also ausgiebig Gelegenheit zum Einkaufsbummel. Die einzelnen Geschäfte und die Straßenzüge haben dazu verschiedene Aktivitäten vorbereitet.

Der Startschuss fällt bereits um 11 Uhr mit dem Kürbisschnitzen an der Alten Webschule. Werkzeuge und 100 Kürbisse warten hier auf kreative Hände. Die geschnitzten Kunstwerke sollen dann helfen, auf dem Kirchplatz gespenstische Atmosphäre zu schaffen. Dazu könnten auch möglichst viele kostümierte Kinder beitragen, die außerdem noch etwas gewinnen können: Von 13 bis 20 Uhr läuft im Fotostudio Kröger wieder der Verkleidungswettbewerb. Kostümierte Kinder werden abgelichtet, die Bramscher können im Internet unter www.bramsche.de abstimmen, wer die schönste Verkleidung gewählt hat.

Der Luftballonkünstler Axel Wettstein alias '"'One4You'"' unterhält ab 14 Uhr die Besucher am Möbelhaus Staas. Die mittelalterliche Künstlergruppe '"'Obscurati'"' sowie die '"'Hexen'"' der Waldbühne in Kloster Oesede sorgen zudem in der gesamten Innenstadt für gruselige, manchmal aber auch komische Momente.

Nach dem Fackelzug folgt auf dem Kirchplatz die große Feuershow als letzter großer Höhepunkt. Das Moonlight-Shopping klingt dann ab 21 Uhr mit den '"'Blue Jean Bobs'"' in der '"'Alten Post'"' umsonst und drinnen aus.