Bereits bei ersten Messungen mit einem Gasspürgerät stellten Beamte der Technischen Ermittlungsgruppe Umwelt fest, dass in dem Container offensichtlich Verpackungen undicht waren. Außerdem entdeckten sie, dass an der Vorderachse der Zugmaschine eine Bremsscheibe dreifach gebrochen war und das ABS-Bremssystem des Trailers außer Kraft gesetzt worden war.

Mit einer neuen Maschine wurde der Transport in ein Gefahrgutdepot der Firma Lehnkering nach Schüttorf gebracht. In Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Schüttorf entluden die Beamten mit Atemschutz und in Vollschutzanzügen den Transporter.

Erhebliche Verpackungsmängel wurden festgestellt: Ein 200-Liter-Fass mit einem Abfall-Gemisch aus Pyridin und Tetrachlorkohlenwasserstoff, welches leicht entzündlich, giftig und ätzend ist, war leck. Ein zweites 200-Liter-Fass mit einem Abfallgemischen, in dem sich unter anderem Isobutylchlorid (leicht entzündlich und ätzend) befand, war ebenfalls erheblich beschädigt.

Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von 5000 Euro zahlen. Zusätzlich musste er noch die Kosten in Höhe von 6500 Euro für den Feuerwehreinsatz vorstrecken.

Erst nachdem eine Spezialfirma aus Rotterdam die Fässer und Gebinde umgeladen hatte, konnte der Transport heute Nachmittag nach Hamburg weiterfahren.