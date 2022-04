Schon im Kindesalter übertrug sich die Begeisterung für den Fahrsport von Vater Friedhelm auf die Tochter. Ihre ersten Fahrten bestritt Daniela mit einem Norweger. Im Jahr 1995 machte sie ihr erstes Fahrabzeichen, welches sie dazu berechtigte, auf Fahrturnieren in den Klassen E und A zu starten. Laut Gesetz darf in Deutschland jeder Beliebige mit seinen Pferden im Gelände Kutsche fahren, die Abzeichen dienen lediglich zur Einteilung der Fahrer in Leistungsklassen auf den Turnieren. Bei dem einen Reitabzeichen blieb es aber nicht. Es folgten das Bronzene und Silberne Reitabzeichen. Heute fährt die Dreißigjährige erfolgreich mit ihren Deutschen Reitponys in Prüfungen der höchsten Klasse.

Hauptsächlich konzentriert sich Daniela auf ihren Zweispänner, fährt aber auch einige sehr beachtliche Erfolge mit ihrem Einspänner ein, zuletzt wurde sie mit ihrer Ponystute „Viola“ Siebte bei den Deutschen Meisterschaften der Ponyeinspänner. 21 Starter hatten sich auf vorherigen Turnieren für die Deutschen Meisterschaften der Ponyeinspänner qualifiziert und reisten so, wie Daniela, nach Minden, um sich in den drei Disziplinen des Fahrsports zu messen und am Ende den neuen Titelträger zu küren. Weitere Starter fuhren um die Meistertitel in den Kategorien Zwei- und Vierspänner der Klasse S.

Der Fahrsport nimmt im Leben der Familie Menke beträchtlichen Raum ein, denn neben den erfahrenen Ponys, die im Training gehalten werden, müssen auch die Nachwuchsponys regelmäßig gefahren werden, um sich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Für Daniela heißt das, täglich die Kutsche hervorzuholen und mit ihren Ponys loszufahren.

Nicht selten passiert es, dass die Erzieherin morgens vor der Arbeit auf den Kutschbock aufsitzt und abends nach der Arbeit mit anderen Ponys zu einer weiteren Runde aufbricht. Aber auch am Wochenende stehen die Ponys häufig im Mittelpunkt des Geschehens, da sich die Fahrturniere meistens über mehrere Tage erstrecken.

Dressurkutsche, Geländekutsche, Kutschgeschirr und die Ponys, alles muss irgendwie zum Turnierplatz transportiert werden. Dafür haben die Menkes extra einen großen Lkw angeschafft, in dem sie alles sicher unterbringen können. Nachdem alles verstaut und aufgeladen ist, geht es mit Lkw und Wohnmobil der Familie los zu den Turnieren. „Da der Fahrsport in unserer Region noch nicht so verbreitet ist, sind längere Anfahrten nicht so selten. Die Turniere finden eher im Westfälischen Raum statt“, erklärt Daniela den großen Aufwand, der mit einem Turnierstart verbunden ist. Die Saison geht von April bis Oktober, danach bekommen die Ponys ihre wohlverdiente Winterpause, um im nächsten Jahr wieder motiviert mitzuarbeiten.

Auf einem Fahrturnier müssen die Fahrer mit ihren Pferden drei verschiedene Disziplinen bewältigen: Dressur, Gelände und Hindernis. Bei der Dressur wird vor allen Dingen auf das harmonische Erscheinungsbild zwischen Gespann und Fahrer geachtet. Während dieser mit seiner Kutsche verschiedene Figuren in unterschiedlichen Tempi auf dem Dressurviereck zurücklegt, haben die Richter am Rand des Vierecks eine lange Liste an Anhaltspunkten abzuarbeiten, um am Ende eine Wertnote zu verkünden. Neben dem äußeren Erscheinungsbild zählt die Ausbildung des Pferdes wie die konstante Anlehnung und der gleichmäßige Takt zu dem Bewertungskriterien.