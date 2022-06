Endlich erfährt man, was nach dem Hype mit den Ausgeschiedenen passiert. Nämlich nicht viel.

In einem „Luxus-Loft“, einem Backsteinbau in Köln-Ehrenfeld wurden sechs junge Damen zusammengesteckt und von Heidi Klums rechter Hand, dem „Model-Experten“ Peyman, betreut. Das bedeutete, sinnlos Zeitdruck aufzubauen und der einzigen Bewohnerin, die nicht an GNT teilgenommen und bereits Model-Erfahrung hat, den ersten Job zu geben.

Auch sonst ist die Model-WG in jeder Hinsicht ein fader Abklatsch von Heidis Erfolgsshow. Die Zickereien wirkten aufgesetzt, die Jobs waren unspektakulär, die Bewohnerinnen ebenso. Nie zeigte sich so eindrücklich wie hier, dass der Anspruch von Weltklasse lächerlich ist. Schade für die Models. Wäre mehr Raum für die kleinen Dramen kleiner Mädchen auf dem Weg zum großen Traum, die Serie hätte Potenzial. Heimlicher Nutznießer dieses Formats ist zweifellos Heidi Klum. Denn wer die Model-WG gesehen hat, weiß, Germany’s Next Topmodel lebt im Wesentlichen von ihrer Persönlichkeit.