Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Facebook startet App Center 08.06.2012, 11:40 Uhr

Facebook will Apps von Drittanbietern künftig über ein eigenes App Center bereitstellen. Das Angebot, das Ende dieser Woche vorerst nur in den USA an den Start gegangen ist, zeigt gebündelt Anwendungen, die von anderen Mitgliedern des Sozialen Netzwerks persönlich empfohlen wurden.