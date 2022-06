Das erklärte Fondsmanager Michael Müller für die Unternehmensgruppe Hahn aus Bergisch Gladbach, der Eigentümerin des 21 Jahre alten Rosenburg-Centers. Müller ist auf die Zentrale der extra-Verbrauchermärkte in Düsseldorf nicht gut zu sprechen: "extra lässt uns im Regen stehen, denn die haben bis zum Ende des Jahres einen Mietvertrag mit uns, schließen aber schon jetzt". Warum das so ist, sei dem Eigentümer nicht mitgeteilt worden.

Im nächsten Jahr werde aber umgebaut. Dabei will es die Hahn-Gruppe nicht bei kosmetischen Veränderungen der Fassade belassen, um ihr den "Bunkereindruck" zu nehmen, sondern auch eine Passage Richtung Schützenstraße anlegen. Dort entstünden Shops, beispielsweise ein Blumenladen, ein Schuh- und ein Textilgeschäft. Als Hauptmieter sei wieder ein Supermarkt vorgesehen. Das Zoofachgeschäft Keck und die Spielhalle bleiben nach Müllers Worten bestehen.

Jetzt gehe es darum, die Umbauplanungen im Detail mit der Stadt abzustimmen. Müller rechnet im Frühjahr 2003 mit dem Baubeginn, der Ende 2003/Anfang 2004 abgeschlossen sein soll.

Von der extra-Hauptverwaltung in Düsseldorf war gestern trotz gegenteiliger Zusagen keine Stellungnahme zu erhalten. Den rund 30 Mitarbeitern an der Buerschen Straße hatte die Zentrale jede Auskunft verboten. Auf die Frage, wie es ab dem 31. Juli nach der Schließung weitergehe, hieß es dort nur: "Das wüssten wir auch gerne". In der Belegschaft brodelt die Gerüchteküche, wenn es um den Standort Neulandstraße geht, wo der Verbrauchermarkt eigentlich im September diesen Jahres hätte einziehen sollen. "Uns wurde gesagt, der Investor ist pleite und hat sich nach Amerika abgesetzt".

Das allerdings stimmt nicht, vermutlich liegt eine Verwechslung mit einem in Konkurs geratenen Osnabrücker Architekten vor, der mit diesem Grundstück an der Neulandstraße aber gar nichts zu tun hat. Dessen Eigentümer, Hans Jürgen Weber, meldetet sich gestern aus Münster, wo er beruflich zu tun hatte. Der BVG-Geschäftsführer verwies auf einen Mietvertrag mit extra. Verzögerungen habe es gegeben, weil der Verbrauchermarkt mehrfach sein Anforderungsprofil geändert habe und daher nun mehr Fläche als ursprünglich vorgesehen benötigt werde. Aus diesem Grund führe BVG nun entsprechende Verhandlungen mit den Nachbarn Klöckner-Stahlhandel und Arbeiter-Samariter-Bund. Während die Vermarktung der Shop-Flächen kein Problem sei, fehle die Nachfrage nach Büroflächen in den Obergeschossen. "Ich denke daher über eine andere Nutzung nach, dazu gehört auch ein Hotel im unteren Preissegment", so Weber.