Als am 3. Juli auf Wangerooge der letzte Ball geschlagen und sich die Beachvolleyballmannschaft des Gymnasiums Bad Iburg als Landessieger Niedersachsen für das Bundesfinale des Wettbewerbs Jugend trainiert für Olympia in Berlin qualifizierte, da war die Freude groß, aber nicht ungetrübt. Zur Euphorie ob dieses unerwarteten Erfolges gesellte sich ein Wermutstropfen. Justin Szewczyk, der an der Seite von Leon Spiering das Jungen-Duo bildete, zog mit seiner Familie nach Tokio. Somit schien eine Teilnahme am Bundesfinale nicht möglich zu sein.

Zur Freude der Mannschaft ermöglichen Justins Eltern ihm nun jedoch, für die Zeit des Turniers nach Berlin zu reisen und das Land Niedersachsen und das GBI zu vertreten.

In Berlin trifft das GBI am Montag in der Vorrunde zunächst auf Berlin, dann auf das Saarland und Bremen. "Das Spiel gegen die favorisierten Berliner können wir eigentlich nicht gewinnen, die wollen wir aber schon ärgern. In Normalform sollten wir aber gegen das Saarland und gegen Bremen gute Chancen haben, die Zwischenrunde als Tabellenzweiter zu erreichen", schätzt Stephan Heetlage, Mathematik- und Chemielehrer am GBI, die Ausgangssituation ein.

"Wir werden alles geben, denn spielen können wir auch. Ob es dann reicht, werden wir sehen", meint Olga Moser, die mit dem Turnier ihre junge Karriere als Volleyballerin aus gesundheitlichen Gründen beenden muss.

Schon die Teilnahme am Bundesfinale als beste Mannschaft Niedersachsens ist ein großer Erfolg und spiegelt das große Interesse am Beachvolleyball in Bad Iburg und den angrenzenden Gemeinden wider. So war der Bau der vom VfL Bad Iburg mitgetragenen Anlage neben der Sporthalle des Gymnasiums eine logische Konsequenz.

"In Normalform können wir in Berlin einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Ein größerer Erfolg - und als solcher wäre angesichts der starken Konkurrenz sicherlich eine Platzierung zwischen Rang 5 und Rang 8 anzusehen - wird uns Rückenwind für unsere weitere Arbeit geben", ist Trainer Stephan Heetlage überzeugt.