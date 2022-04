Umso erstaunter war der Rentner, als ihm das Finanzamt Osnabrück mitteilte, dass der Solidaritätszuschlag kaum noch etwas mit Aufbau Ost zu tun habe: Der Solidaritätszuschlag sei eine Ergänzungsabgabe und damit eine Steuer im Rechtssinne, heißt es in der Begründung des Finanzamtes. Der Solidaritätszuschlag diene der „Erzielung von Einkünften zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs“. Als Beispiel für einen solchen Finanzbedarf nennt das Schreiben den Konflikt am Golf, der auch nach seinem Ende finanzielle Anforderungen mit sich bringe, sowie die Unterstützung mittel-, ost- und südosteuropäischer Länder. Das sei ja ein „Welt-Soli“, erregt sich Erwin Scharp. „Das macht den Zuschlag ja noch zweifelhafter.“

Tatsächlich sind die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag nicht zweckgebunden, was jedoch viele Bürger nicht wissen. „In weiten Teilen der Bevölkerung herrscht der Glaube vor, dass der Soli eins zu eins an ostdeutsche Kommunen überwiesen wird“, sagt Ralf Thesing, Justiziar beim BdSt.

Zudem gilt es, zwischen zwei Dingen zu unterscheiden: dem Solidaritätszuschlag und dem Solidarpakt. Als Solidarpakt wird die Einigung zwischen Bundesregierung und Bundesländern bezeichnet, den ostdeutschen Ländern beim Aufbau zu helfen. Der Solidarpakt I trat 1995 in Kraft und wurde 2004 – als deutlich wurde, dass Ost und West noch nicht auf einem Stand waren – als Solidarpakt II verlängert.

Bezahlt wird der Solidarpakt II aus dem Haushaltstopf – also aus dem Topf, in den auch der Soli fließt. „Jedoch sind nach der aktuellen Steuerschätzung die Einnahmen aus dem Solidarätszuschlag erstmals 2012 leicht höher als die Ausgaben für den Solidarpakt II“, erklärt Sabine Mehwald vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Heißt: Ostdeutschland kommt derzeit ein höherer Betrag zugute, als durch den Solidaritätszuschlag überhaupt eingenommen wird. „Allein in den Jahren 2005 bis 2011 wird sich eine Unterdeckung von gut 20 Milliarden Euro aufgebaut haben“, so Mehwald.

„Leider werden die ähnlich klingenden Bezeichnungen Solidaritätszuschlag und Solidarpakt II in einen Topf geworfen und die Steuerzahler damit auf die falsche Fährte gelockt“, sagt Heinz Däke, Präsident des Bundes der Stuerzahler.