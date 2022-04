Ex Bayern-Stürmer Luca Toni hat sein überraschend frühes Comeback mit seinem 100. Tor in der italienischen Fußballliga gekrönt. Nach seinem Außenbandriss im Knie erzielte der in der 71. Minute eingewechselte Weltmeister von 2006 bei Juventus Turins 3:1-Sieg in Cagliari seinen ersten Treffer für den italienischen Fußballrekordmeister. «Viele sagen seit Jahren, ich sei am Ende. Aber da bin ich!», jubelte der 33-jährige Modeneser.

Dank Tonis Kopfballtor in der 83. Spielminute und den beiden Treffern von Neuzugang Alessandro Matri (20., 51.) gegen seinen Ex-Club feierte Juve nach drei Niederlagen in Folge den ersten Sieg. «Juve atmet auf», titelte die «Gazzetta dello Sport». Mit 38 Punkten bleiben die als Titelanwärter gestarteten Turiner auf Platz sieben aber weit abgeschlagen hinter Spitzenreiter AC Mailand (48 Punkte).

«Toni war perfekt», lobte Juve-Trainer Luigi Del Neri den früheren Bayern, der nach einem halben Jahr beim AS Rom und der Hinrunde beim FC Genua Anfang Januar nach Turin gekommen war. Gleich im ersten Liga-Spiel für Juve hatte sich Toni am Knie verletzt und drei Wochen pausieren müssen. In Cagliari biss Toni die Zähne zusammen: «Mir geht es noch längst nicht gut, aber manchmal muss man einfach auch so auf den Platz gehen», meinte der Mittelstürmer. Dieses Tor bedeute ihm sehr viel. «Der Bomber ist wieder da», schrieb «Tuttosport».

Mit Matri und Toni hätten die beiden Neuzugänge Juve erstmal aus der schlimmsten Krise geschossen, meinte die Turiner Sporttageszeitung. «Juve muss wieder zurück an die Spitze», sagte Toni, der sich nach seine zweijährigen Odyssee am Ziel wähnt. «Ich bin sehr stolz darauf, mein 100. Ligator in diesem Trikot erzielt zu haben», betonte Toni.

Neben dem früheren Münchner durfte auch Antonio die Natale ein Jubiläum feiern. Im zweiten Samstagspiel des 24. Serie A-Spieltags erzielte der italienische Nationalstürmer sein 100. Tor für Udinese Calcio (40) beim 2:0-Erfolg gegen Sampdoria Genua (27).