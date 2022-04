FOTO: Archiv Vermischtes Eurovision Song Contest: Osnabrückerin wahrt Chance auf Oslo-Teilnahme 23.02.2010, 21:41 Uhr

Das war ein glänzender Auftritt, der von der Jury hoch gelobt wurde: Auf dem Weg zum Eurovision Song Contest in Oslo hat die Osnabrückerin Kerstin Freking die nächste Hürde geschafft. In Stefan Raabs Grand-Prix-Casting qualifizierte sie sich Dienstagabend für die fünfte Entscheidungsshow, die am kommenden Dienstag stattfindet (live ab 20.15 Uhr auf Pro Sieben).