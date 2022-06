Pl.LandInterpretTitelPt.1.DeutschlandLenaSatellite2462.TürkeimaNgaWe Could Be The Same1703.RumänienPaula Seling & OviPlaying With Fire1624.DänemarkChanée & N'evergreenIn A Moment Like This1495.AserbaidschanSafuraDrip Drop1456.BelgienTom DiceMe And My Guitar1437.ArmenienEva RivasApricot Stone1418.GriechenlandGiorgos Alkaios & FriendsOpa1409.GeorgienSofia NizharadzeShine13610.UkraineAljoschaSweet People10811.RusslandPeter Nalitch BandLost And Forgotten9012.FrankreichJessy MatadorAllez! Ola! Olé!8213.SerbienMilan StankovicOvo je Balkan7214.IsraelHarel SkaatMilim7115.SpanienDaniel DigesAlgo pequenito6816.AlbanienJulian PashaIt's All About You6217.Bosnien-HerzegowinaVukasin BrajicThunder And Lightning5118.PortugalFilipa AzevedoHá dias assim4319.IslandHera BjörkJe ne sais quoi4120.NorwegenDidrik Solli-TangenMy Heart Is Yours3521.ZypernJon LilygreenLife Looks Better In Spring2722.MoldauSunstroke Project & Olia TiraRun Away2723.IrlandNiamh KavanaghIt's For You»2524.Weißrussland3+2Butterflies»1825.GroßbritannienJosh DubovieThat Sounds Good To Me»10