Europäisches Blütenmeer am Kanal 22.07.2002, 22:00 Uhr

Die Großveranstaltung des Europäischen-Informations-Zentrums Niedersachsen (EIZ) unter dem Motto ,,Europa wird bunter - zu Gast im Emsland" findet am 17. und 18. August rund um den Hauptkanal in Papenburg fest. Dabei soll sich die Fußgängerzone nicht nur in ein ,,europäisches Blütenmeer" verwandeln, sondern den Tausenden Gästen soll der Europagedanke auch musikalisch und kulinarisch schmackhaft gemacht werden.