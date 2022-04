Als die beiden Chefs in eine elfte Klasse platzten, diskutierten die jungen Leute mit großer Leidenschaft und zwar über europäische Politik. Dabei waren die Gymnasiasten so konzentriert bei der Sache, dass sie sich nicht ablenken ließen. Im Rahmen eines Planspiels galt es, eine gemeinsame Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Ministerrates zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt durchzusetzen.

Alheide Röttger und Heinz Buss wurden Zeugen, wie Ann-Christin Greiten und Michaela Zborowski in ihrer Rolle als Lobbyisten der Energiekonzerne alle Argumente aufboten, um die geplante Richtlinie zumindest abzuschwächen, während andererseits ihre Klassenkameraden als '"'Abgeordnete'"' versuchten, die Position der Lobbyisten zu erschüttern.

In diesem Schulhalbjahr ist '"'Europa'"' Thema im Fach '"'Politik-Wirtschaft'"' an den niedersächsischen Gymnasien in den Klassen elf. Unter dem Titel '"'Das Parlament sind wir'"' machten rund 30 Schüler des Johanneums und des Georgianums bei dem Projekttag mit. Das Planspiel wurde von der Forschungsgruppe Jugend und Europa am Centrum für angewandte Politikforschung entwickelt.

Die Europaexperten Markus Behne und Florian Aue, beide freie Referenten an der Uni München - Zentrum für angewandte Politikforschung - begleiteten die Schüler. '"'Sie machen gut mit'"', lobte Aue deren starken Auftritt, und Behne betonte: '"'Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie schnell die jungen Leute durch solche Planspiele ein Gefühl für Politik bekommen.'"' Alheide Röttger und Heinz Buss freuten sich, dass es gelungen sei, die Gymnasiasten für das komplexe Thema zu begeistern.

Für Politiklehrer Oberstudienrat Michael Vogt ist es ein Herzensanliegen, dass die europäische Politik transparenter wird. Er tritt dafür ein, dass die Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger gestärkt werden. '"'Europa ist eben mehr als die Richtlinie über die Krümmung von Bananen.'"'

Vogt freute sich sehr, dass der neue Präsident des Europäischen Parlaments, Professor Dr. Hans-Gert Pöttering, den Schülern zum Projekttag einen persönlichen Brief geschrieben hat. Der Christdemokrat wäre gern gekommen und benennt konkret die Verpflichtungen, die ihn davon abhielten. Pöttering rief die Schüler auf, sich auf europäischer Ebene zu engagieren, und verwies auf das EU-Programm '"'Jugend in Aktion'"'. Lobend äußerte sich der EU-Präsident über die Austauschprogramme der beiden Gymnasien mit andesren europäischen Schulen.