EU-Umweltzertifikat für BIRO und Prokon 12.04.2007, 22:00 Uhr

Was haben das VW-Werk in Emden, die Papenburger Firma BIRO und das Biomasseheizkraftwerk in der Kanalstadt gemeinsam? Die drei Unternehmen sind die einzigen im Bereich der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg (IHK), die ihr Umweltmanagementsystem einer erfolgreichen Prüfung auf Basis einer EU-Vorgabe namens EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) unterzogen haben. Gestern erhielten die Papenburger Unternehmen die Zertifikate aus den Händen von IHK-Geschäftsführer Jan Amelsbarg.