Unter besonderer Beobachtung habe die Bundesstraße 65 nicht gestanden, sagte Stephan Heuschen, Sprecher des NRW-Verkehrsministeriums. Diese Straße sei nicht in der Liste der besonders frequentierten Straßen dabei.

Im Landkreis Osnabrück haben die Behörden auf den Lastwagen-Verkehr reagiert. Schilder weisen darauf hin, dass es an der B 65 verstärkte Kontrollen gibt. Zudem ist in den Ortsdurchfahrten das Tempolimit für Lastwagen auf 30 Stundenkilometer gesenkt worden.

Der Lastwagenverkehr wird sich wohl noch einige Zeit durch die engen Kurven in Pr. Oldendorf zwängen müssen. Der Abschnitt der B 65 zwischen der B 239 in Lübbecke und der Grenze zum Landkreis Osnabrück sei im neuen Bedarfsplan für Bundesfernstraßen als vordringlich eingestuft. "Da haben wir volles Planungsrecht und können das voranbringen", so Fred Olm, Sprecher der Mindener Niederlassung der NRW-Straßenbauverwaltung. Es geht um die neue Trasse der B 65. In Arbeit sei derzeit eine Umweltverträglichkeitsstudie. Olm geht davon aus, dass die Untersuchungen bis Ende kommenden Jahres andauern werden.

Wenn eine Linienführung beschlossen ist, könne die Straßenbauverwaltung in die Detailplanungen einsteigen. "Da werden wohl noch einige Jahre ins Land gehen", räumt Olm ein. Da der Streckenabschnitt zwischen Lübbecke und der Landesgrenze bei Dahlinghausen aber als "vordringlich" eingestuft sei, habe man Planungsrecht.

Während eine Ortsumgehung Pr. Oldendorf im Zuge der B 65 wohl noch einige Zeit auf sich warten lassen wird, sind die Ausbaupläne für die vorhandene Trasse zwischen Pr. Oldendorf und Offelten konkreter. Hier möchte der Landesbetrieb Straßen ein 1,9 Kilometer langes Teilstück ausbauen und einen Radweg schaffen. Die Kosten: 2,4 Millionen Euro. Voraussichtlich im Mai oder Juni könnte dann ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Ganz genau mag sich Olm noch nicht auf einen Termin für den Baubeginn festlegen. Das könne vielleicht in zweieinhalb Jahren der Fall sein.