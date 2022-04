Der Landkreis habe seit 1998 kontinuierlich die Kreisumlage gesenkt. Wer jetzt bei steigenden Ausgaben und geringeren Einnahmen eine Kontinuität des Hebesatzes wolle, müsse auf der anderen Seite auch den Mut zu Ausgabenkürzungen und Einschnitten haben, so Meinker. „Es gibt keine Zuwächse mehr zu verteilen.“Auch die SPD gestand gestern zu, dass im Kreis, ohne Erhöhung der Kreisumlage, Einsparungen nötig seien. Werner Lager erklärte aber sogleich, dass Sparen im Straßenbau nur ein Verschiebebahnhof sei, da in den nächsten Jahren die Kosten dann zudem noch höher seien. Auch beim Bau von Kindertagesstätten dürfe nicht gespart werden. In vielen Kommunen gebe es noch großen Bedarf. Und wo solle beim ÖPNV gespart werden, ohne ihn zurückzubauen, fragte er. „Wir sollten stolz sein, was wir erreicht haben.“ Einsparungen führten hier ebenfalls zu einer Verschiebung zu Lasten der Kommunen.

Gerade das RWE-Aktienpaket habe in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, dass die Kreisumlage nicht erhöht werden musste, hielt Gerhard Triphaus (CDU) dagegen. Die Rendite entlaste den Haushalt und weitere Erlöse hätten bereits die Schuldenlast reduziert. Der Landkreis Osnabrück gehöre nicht zu den gehätschelten Kindern der Landesregierung. Er werde dagegen abgestraft, wenn er gute Politik betreibe, die Modellcharakter habe, ging Triphaus weiter auf die „MaßArbeit“ ein, die ein Markenzeichen für Sozialpolitik in der ganzen Bundesrepubklik geworden sei. Und im Gegensatz zu den Arbeitsämtern könne der Landkreis mit realistischen Daten operieren. Über 6500 Menschen seien so in den ersten Arbeitsmarkt integriert worden, lieferte Georg Schirmbeck die Zahlen nach. Und über 60 Prozent davon seien immer noch in Lohn und Brot.

Den Hauptgrund für die finanzielle Misere sah Wilhelm Backhaus (FDP) in der Verantwortung von Bund und Land. Es gehe nicht an, dass Gesetze beschlossen würden, deren Auswirkungen die kommunalen Haushalte finanzieren müssen. Dabei erinnerte er besonders an das Bundessozialgesetz und das Kinder- und Jugendhilfegesetz.

Durch Erhöhung der Gewersteuerumlage und geänderten Finanzausgleich habe der Landkreis jetzt 15 Millionen Euro weniger in der Kasse, betonte Georg Schirmbeck, Sprecher der CDU/FDP/UWG-Gruppe. Und „wenn die Einnahmen einbrechen, können die Ausgaben nicht erhöht werden.“ Darum müsse die Politik Mut zu Schwerpunkten bei den Ausgaben haben.

Den kontinuierlichen Schuldenabbau des Landkreises versuchte SPD-Fraktionschef Rainer Spiering zu hinterleuchten. Durch erhöhte Planzahlen gegenüber dem Ergebnis habe der Kreis seine Schulden reduzieren können. Besonders 1997 habe der Kreis seine Schulden erheblich abgebaut, während die Schulden der Kommunen stark gestiegen seien. Der Kreis habe seine Kommunen bei der Entschuldung nicht mitgenommen, beklagte Spiering. Gleichzeitig stellte er die RWE-Aktien des Kreises im Wert von rund 90 Millionen Euro und weiteres Eigentum des Kreises im Wert von 15 bis 20 Millionen Euro zur Debatte.