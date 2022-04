Gazpacho ist ein perfekter Auftakt für ein Menü in der warmen Jahreszeit: Die erfrischend kalte Gemüsesuppe besteht aus Tomaten, Schlangengurken, Paprika, Minze und Fenchel. Es folgen Huhn an Fenchel- oder Kartoffelpüree, Makrele im Sud von Röstzwiebeln und zum Abschluss eine Crème brûlée auf Vanillebasis. Trotz der mehreren Gänge ist das Menü bezahlbar. „Wenn man die Zutaten beim Discounter einkauft, liegen die Kosten pro Person bei fünf bis sechs Euro“, erklärt Sabine Patrizky-Sievering vom SKM.

Das Budget schonen

Dreimal im Monat bietet der SKM in Georgsmarienhütte Kochen in der Sozialpädagogischen Familienhilfe an. Mit dem Projekt will der SKM Familien, die mit geringem Einkommen haushalten müssen, zu abwechslungsreicher und dennoch budgetschonender Ernährung inspirieren.

Die Ansicht, dass nur mit Edelfischen oder Foie Gras etwas Besonderes zu komponieren ist, lässt Thomas Bühner nicht gelten: „Jedes Produkt hat den gleichen Wert, aber nicht den gleichen Preis. Das muss man sich klarmachen.“ Produktbewusstsein ist es, was er den Damen vom SKM vermitteln möchte: Woran erkennt man gute Produkte? Wie stellt man fest, ob sie reif sind? Wo kauft man ein? Für Bühner ist der Markt immer eine Anlaufstelle, um preiswerte Lebensmittel in guter Qualität einzukaufen.

Neugier und Experimentierfreude gehören natürlich auch zum Kochen. „Häufig hapert es daran, sich auf etwas Neues einzulassen und mal etwas Neues zuzubereiten.“ Ulrike Rösler hat der Koch mit seinem Credo schon beeindruckt. „Ingwer, Lauch – man hört wohl, dass es das gibt. Aber es ist nicht das, was man jeden Tag macht.“ Auch eine kalte Suppe als Vorspeise findet sie ungewöhnlich. Interessant ist für sie die mitunter andere Art der Zubereitung – zum Beispiel Fleisch bei deutlich geringerer Hitze zu garen. Ob sie das neue Wissen in ihren Küchenalltag übernehmen wird? „Es ist eine interessante Sache. Ob ich es später machen werde, weiß ich noch nicht.“