139 Stellplätze verteilen sich auf drei Ebenen. Der einzelne Stellplatz kostet bei Gesamtkosten für den Bau der Garage von 4,4 Millionen Euro auf etwa 31900 Euro. Gut angelegtes Geld meinen Karl-Heinz Ellinghaus und Ingo Hoppe von der OPG. "Das war die letzte Möglichkeit in der Innenstadt ein Parkhaus zu bauen", so Ellinghaus. Die neue Garage ist an das Parkleitssystem angebunden. Die Zufahrt führt vom Hasetorwall über die Straße Klingensberg in die Lohstraße.