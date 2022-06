Am meisten freute sich Benno Lindemann über das "hervorragende Ergebnis" seiner Partei, das der konstruktiven Mitarbeit von "Einzelkämpfer" Buschemöhle geschuldet sei. Die Liberalen hätten stets offen und kritisch etwa in der Verkehrs- oder der Familienpolitik ihren Beitrag für eine gedeihliche Entwicklung der Kommune geleistet.

Buschemöhle betonte die Verantwortung der Liberalen "auch jenseits der Autobahn". Bisher liege der Schwerpunkt noch eindeutig in Vörden; die FDP ver-stärke ihre Bemühungen um Einfluss in Neuenkirchen i.O. und nenne den Gemeindeverband demnächst auch in Neuenkirchen-Vörden um.

Den direkten Sprung von Möller in den Gemeinderat bezeichnete Lindemann als persönlichen Erfolg des 22-Jährigen, der sich überzeugend vor allem in seiner Altersgruppe um Unterstützung für seine Ziele bemüht habe. Namentlich die Forderung nach integrativen Schulklassen, mehr Ganztagsschulangeboten und regelmäßigem Schüleraustausch habe großen Anklang gefunden.

Der ausgebildete Großhandelskaufmann kann sich vorstellen, einmal in die Fußstapfen seiner Vorgänger zu treten. Dennoch ist Möller noch zurückhaltend, was Lindemann imponiert: Der 22-Jährige will sich erst einmal umsehen und seine Möglichkeiten ausloten.