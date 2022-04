Auch 2007 will die Unternehmensgruppe auf Wachstumskurs bleiben. Die Geschäftsführung rechnet mit einem Umsatzplus von fünf bis zehn Prozent. Das gegenüber 2006 etwas geringere Wachstum wird mit der Baustoffknappheit begründet. Laut Firmenchef ist das mittelständische Familienunternehmen, das sich in allen Bereichen des Hoch-, Tief- und Schlüsselfertigbaus sowie in der Projektentwicklung betätigt, zurzeit in allen Bereichen gut ausgelastet. Gegenwärtig verfüge man mit 3,5 Monaten über einen überdurchschnittlich hohen Auftragsbestand gegenüber drei Monaten im Branchendurchschnitt, hieß es.